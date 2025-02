Gamberorosso.it - Tutta la storia della torta al formaggio più famosa al mondo (e delle sue varianti)

La cheesecake non è un’invenzione degli Stati Uniti, anche se illa associa a New York. Le sue origini risalgono ad almeno 3mila anni fa, quando i Greci preparavano un dolce a base di, miele e grano. I Romani ne diffusero la ricetta in Europa, dove si adattò alle tradizioni locali. Nel XIX secolo, con l’invenzionecrema diPhiladelphia, la cheesecake assunse la forma attuale. Oggi ne esistonoin tutto il: dalla ricotta italiana alla soffice versione giapponese, fino alla classica newyorkese, resa celebre dalle gastronomie ebraiche. Ma cosa distingue davvero la cheesecake di New York? E come si è evoluta fino a diventare il dolce che conosciamo oggi?New York cheesecakeLacheesecakeBen prima che la cheesecake diventasse il simbolopasticcerie di New York ograndi catene statunitensi – come ad esempio Cheesecake Factory – esisteva già in Grecia, dove veniva servita agli atleti dei primi giochi olimpici nel 776 a.