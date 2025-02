Anteprima24.it - Turisti tedeschi feriti, intensificati vigilanza e controlli

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiIl prefetto di Napoli, Michele di Bari, in relazione alla rissa avvenuta la scorsa notte in Piazza Bellini, che ha coinvolto, tre, uno dei quali ferito gravemente, ha disposto l’immediata intensificazione dei servizi die di controllo del territorio.L’inserimento di piazza Bellini in una zona rossa, si sottolinea in una nota della Prefettura, “ha consentito di evitare ulteriori tensioni”.In attesa degli esiti delle indagini in atto per ricostruire la vicenda, l’argomento costituirà oggetto del prossimo comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. “Un altro sabato di movida violenta che poteva sfociare nell’ennesima tragedia causata dalla violenza cieca di cui sono spesso protagonisti giovanissimi. A piazza Bellini, luogo storico della movida partenopea che raccoglie migliaia di giovani ogni fine settimana, ne hanno fatto le spese treuno dei quali, secondo le prime testimonianze, sarebbe stato preso a bottigliate insieme ai suoi due amici da un gruppo di napoletani che sono poi riusciti a dileguarsi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.