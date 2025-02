Quotidiano.net - Turismo e famiglie, 13 milioni all’Appennino

Promuovere lo sviluppo del, rafforzare l’identità dei borghi, rigenerare gli edifici in chiave sostenibile e sviluppare infrastrutture e servizi dedicati allo sport, al tempo libero, alla socialità e all’inclusione delle, dei giovani e dei turisti. E ancora, investire nelle filiere economiche e produttive e potenziare i servizi digitali. Sono le direttrici dei 20 progetti per l’Appennino Bolognese grazie alle Strategie territoriali integrate per le aree montane e interne (Stami), con un investimento di 13di euro. Le strategie mobilitano 9,5e mezzo di euro di fondi europei, 2dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e 1,5 da cofinanziamento locale. Il dettaglio dei piani è stato al centro dell’incontro a Marzabotto tra l’assessore regionale alla Montagna e aree interne, Davide Baruffi, coi sindaci dei 15 Comuni della Stami locale: Camugnano, Castel d’Aiano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Marzabotto, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro, Vergato, Loiano, Monghidoro, Monterenzio e Alto Reno Terme.