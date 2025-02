Metropolitanmagazine.it - Trump scatena la guerra dei dazi

ladei: UE nel mirino, Canada e Messico sotto accusa L’America prima, il resto dopo. Donaldtorna alla carica con una nuova offensiva commerciale che rischia di stravolgere gli equilibri globali. La Casa Bianca ha confermato che i nuovientreranno in vigore come previsto: il 25% su Canada e Messico e il 10% sui prodotti cinesi. Il presidente ha liquidato ogni dubbio con il suo consueto tono spavaldo: “L’Europa ci ha trattati malissimo. Ici renderanno molto ricchi”.sul piede di: isono certi, il caos ancheNessuna proroga, nessuna esitazione. Karoline Leavitt, portavoce della Casa Bianca, ha ribadito che la scadenza fissata per il primo febbraio rimane valida. “Se il presidente decidesse di ritirarli, sarebbe una sua scelta, ma da domani entreranno in vigore”.