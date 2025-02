Formiche.net - Trump rilancia il burden-sharing, ma non è una novità. Il commento di Braghini

Mantenendo gli impegni elettorali,ha ricordato in modo pressante agli alleati europei il legame tra la garanzia Usa in Europa e lo squilibro nelle spese per la difesa del Vecchio continente tra le due sponde dell’Atlantico. “Dovete spendere di più per la vostra difesa se volete che continuiamo a garantirvi la sicurezza.” Questo il sintetico messaggio che ha stimolato un dibattito – ilNATO – di stretta attualità e di carattere prioritario tra le Nazioni Ue, circa i rischi di un disimpegno o ridimensionamento Usa dall’Alleanza Atlantica o di una mancata compensazione dei costi sostenuti dagli Stati Uniti.Si può leggere come una provocazione di, perlomeno nei toni ma non nei contenuti. Infatti, l’argomento da un lato è una constatazione delle nuove priorità globali americane nei confronti della Cina, dall’altro riprende una questione – la copertura dei costi – già evocata da precedenti amministrazioni che la istituzionalizzarono con Bonn 63 anni fa.