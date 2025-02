Ilfattoquotidiano.it - Trump provoca il Canada: “Diventi il 51esimo Stato Usa, avrà meno tasse e niente dazi. Senza i nostri sussidi smetterebbe di sopravvivere”

“Ildovrebbe diventare il nostro amatomolto più basse, migliore protezione militare e!”. Il presidente Usa Donaldalza il livello dello scontro diplomatico con i vicini nordamericani. In un post sulla sua piattaforma social Truth, il capo della Casa Bianca rivendica la scelta di imporredel 25% sulle importazioni di merci canadesi (escluso il petrolio, che sarà tassato “solo” al 10%). “Paghiamo centinaia di miliardi di dollari perare il. Perché? Non c’è motivo. Non ci serveche loro abbiano. Abbiamo energia illimitata, dovremmo costruire le nostre auto e abbiamo più legna di quella che potremo mai usare.questi enormi, ilsmette dicome. È la dura realtà!”, attacca. Parole che richiamano altre recenti uscite aggressive nei confronti della sovranità di altri Stati: dal cambiamento di nome del golfo del Messico in “golfo d’America” alla volontà manifestata di acquisire il controllo della Groenlandia, ora territorio danese.