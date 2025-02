Ilfattoquotidiano.it - Trump, prove di monarchia: imprime lo stemma di famiglia (rubato) sulle monete presidenziali

Narrano gli storici come, dopo aver illuminato il mondo con la celeberrima frase (“.all men are created equal.”) che nel 1776 aprì la Dichiarazione di Indipendenza e dopo aver militarmente sconfitto l’Impero di Sua Maestà Britannica a Yorktown nel 1781, proprio questo – il ritorno di un re – fosse il più ricorrente timore dei “padri fondatori” della nuova Repubblica. Tanto che proprio aspirare alla reintroduzione di forme di monarchica maestà neppur troppo aggiornate fu la principale accusa che nel 1800, in quella che viene considerata la prima vera elezione “competitiva” della Storia degli Stati Uniti d’America, Thomas Jefferson lanciò contro John Adams, candidato rivale e presidente uscente. Il quale, va ricordato per dovere di cronaca, agli attacchi aveva da par suo risposto con pari veemenza, rinfacciando a Jefferson presunte (molto presunte) simpatie “giacobine”.