"La sofferenza deglini" causata dai"sarà ripagata". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald. L'inquilinoa casa Bianca ha anche attaccato il Wall Street Journal che lo ha criticato proprio per la politica deisul commercio. "Un giornale 'globalista' e sempre sbagliato che guida la lobby contro ie giustifica Canada, Messico e Cina, che da decenni fregano gli Stati Uniti sul commercio, il crimine e le droghe velenose", ha scritto il presidenteno in un post al vetriolo su Truth. "Questi giorni sono finiti, questa sarà l'età'oro per l'", ha aggiunto.