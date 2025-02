Quifinanza.it - Trump inaugura la guerra dei dazi a mezzo mondo: quali conseguenze avrà sul commercio?

Il 1° febbraio 2025 è la data ufficiale dell’inizio delladeivoluta da Donaldcontro. Letteralmente, in quanto la Cina conta quasi un miliardo edi persone, mentre Messico, Canada ed Europa altri tre quarti di miliardo.Dopo i proclami e le polemiche, gli Usa hannoto l’aumento delle tariffe del 25% per Messico e Canada e del 10% per i prodotti provenienti dalla Cina. E presto, tuona il presidente americano, arriveranno anche iai danni degli Stati Ue. Il lancio della nuova politica commerciale statunitense è arrivato con tanto di smentita da parte della Casa Bianca nei confronti dell’agenzia Reuters, la quale aveva parlato diposticipati al 1° marzo. Sugli effetti concreti e sulla fattuale applicazione delle misure, però, regna ancora molta incertezza.