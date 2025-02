Lettera43.it - Trump ha firmato l’ordine esecutivo per i dazi contro Canada, Messico e Cina: le reazioni dei tre Paesi

Parlando di «misure necessarie» i tre«davanti alla loro responsabilità di non aver fermata l’ondata di farmaci velenosi negli Stati Uniti», Donaldhaper imporredel 25 per centoe del 10 per centola. Lo ha annunciato la Casa Bianca riferendosi al fentanyl, la droga più potente dell’eroina che ha ucciso milioni di persone negli Usa. La reazione di Pechino, Ottawa e Città delnon si è fatta attendere.“We need to protect Americans, and it is my duty as President to ensure the safety of all. I made a promise on my Campaign to stop the flood of illegal aliens and drugs from pouring across our Borders, and Americans overwhelmingly voted in favor of it.” –Presidentpic.twitter.com/rJ9opLBJzr— The White House (@WhiteHouse) February 1, 2025Pechino: «Pronti a ricorrere all’Organizzazione mondiale del commercio»Il ministero del Commercio di Pechino ha dichiarato che la Repubblica Popolare «si oppone con fermezza» aidel 10 per cento decisi dal presidente americano Donaldall’import ‘made in China’, assicurando l’adozione di «misure corrispondenti» e l’intenzione di ricorrere all’Organizzazione mondiale del commercio (Wto) «per le pratiche illecite degli Stati Uniti in base alla violazione delle regole per «imposizione unilaterale di tariffe».