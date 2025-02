Ilfattoquotidiano.it - Trump: “Già avviati i colloqui con la Russia, la guerra in Ucraina deve finire”. Ma i bombardamenti continuano

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Parleremo, credo che faremo qualcosa di significativo presto. Vogliamo che lafinisca“. Poche parole senza contorni chiari, ma con un unico obiettivo: mettere la parola fine al conflitto in. Donald, parlando coi giornalisti nello Studio ovale, spiega che l’amministrazione americana “ha già avviato” ie “serie discussioni” con gli uomini dello zar del Cremlino Vladimir Putin, ma i venti di pace non hanno ancora fermato le bombe e i combattimenti, con l’ennesima giornata sanguinosa di vittime tra i civili e i militari e le bombe finite anche sui palazzi del centro di Odessa, patrimonio dell’Unesco., pur parlando di, non ha voluto dire chi stia trattando e cosa, ma ci ha tenuto a specificare ancora una volta che se ci fosse stato lui alla presidenza e non Joe Biden lanon sarebbe mai iniziata.