Formiche.net - Trump, Cina e Ue. L’agenda transatlantica secondo il Merics

A pochi giorni dall’insediamento di Donaldcome presidente degli Stati Uniti, stanno emergendo segnali chiari sulla sua politica verso la: un approccio unilaterale e nazionalista, con scarso riguardo per l’Europa. Proprio come accaduto durante la prima amministrazione. Sembra questa la principale differenza tra il nuovo governo di Washington e quello dell’ex presidente Joe Biden che aveva come strategia il coinvolgimento degli alleati e dei partner like-minded per contenere l’espansionismo cinese.In una telefonata con il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, Marco Rubio, nuovo segretario di Stato americano, ha ribadito l’impegno dell’amministrazione nei confronti degli alleati indo-pacifici, sottolineando al contempo che le relazioni con Pechino saranno guidate dal principio di mettere “gli interessi americani al primo posto”.