Quotidiano.net - Trump alla guerra dei dazi. Scattano le tariffe punitive. L’Ue: pronti a difenderci

Leggi su Quotidiano.net

di Antonio TroiseROMALiberismo addio: come previsto, è cominciata nel mondo l’era del protezionismo, con gli Usa che hanno sfoderato da ieri l’arma dei. Le prime vittime dellacommerciale dichiarata daa due settimane dal suo insediamentoCasa Bianca sono i "vicini di casa" del Canada, che dovranno pagare un’extratassa del 25% sui prodotti esportati negli Usa, e i cinesi, che sono stati colpiti in maniera molto più blanda: il 10%, un’imposta lontana dall’ipotesi del 60% fatta circolare all’indomani dell’elezione del neopresidente. Manon si fermerà qui. E, nel mirino, c’è già la Ue che si prepara alle barricate. Ipreoccupano, non poco, anche il ministro dell’economia, Giancarlo Giorgetti, che esorta Bruxelles a cambiare marcia e a mettere in campo "strumenti per difendere le produzioni in Europa e in Italia che rischiano di essere stritolate dconcorrenza asiatica e americana".