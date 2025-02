Ilgiorno.it - Truffe agli anziani e vandalismi: 150 cittadini pronti a segnalare

Leggi su Ilgiorno.it

e tentateai danni deglie atti vandalici ad opera di gruppi di giovani. Sono i problemi che da qualche tempo angustiano i residenti del quartiere San Paolo di Bergamo (4.500 abitanti). Per contrastare queste due problematiche è ripartito il servizio di "controllo di vicinato". In pratica una chat dove i residenti possono condividere segnalazioni riguardanti sicurezza e degrado. L’esperienza era già stata avviata nel 2018 con una ventina di iscritti, ma ora la Rete di quartiere ha deciso di rilanciare l’iniziativa. "Lo abbiamo deciso martedì e le adesioni sono già salite a 150", spiega l’ex consigliere comunale Simone Paganoni, referente del gruppo. "Le regole sono chiare - precisa Paganoni -. Il controllo di vicinato non si sostituisce alle forze dell’ordine e quindi non interviene in caso di reato, non fa le ronde nel quartiere e non indossa uniformi.