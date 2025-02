Puntomagazine.it - Truffe agli anziani: 29 arresti. Smantellata organizzazione criminale

Leggi su Puntomagazine.it

, capeggiata da una coppia. Mettevano a segno ledel finto maresciallo/avvocato– Nelle prime ore della mattina del primo febbraio, a Napoli ed hinterland, Torino e Caserta, i Carabinieri del Comando Provinciale di Genova hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Tribunale di Genova.Destinatari del provvedimento cautelare 29 soggetti, tutti originari del napoletano sono gravemente indiziati di associazione per delinquere finalizzata allein danno di.Dei 29 indagati 21 sono in carcere, 5 in detenzione domiciliare e 3 obblighi di presentazione alla Polizia Giudiziaria.Ad eseguire tali misure relative all’indagine denominata “2 OTTOBRE”, in onore della “Festa dei Nonni” ed in considerazione dell’età avanzata delle vittime, oltre 150 Carabinieri dei Comandi Provinciali di Genova, Napoli, Torino e Caserta.