Truffata on line con la promessa di una stanza a basso prezzo a Firenze

CASTAGNETO CARDUCCI – Ancora truffatori onin azione: intervengono i carabinieri. In tale ambito sono intervenuti di recente i carabinieri della stazione di Donoratico che, a conclusione di approfondite indagini, hanno identificato il presunto autore di un raggiro ai danni di una persona residente in zona. La vittima ha aderito ad un annuncio pubblicato su un sito internet relativo all’affitto di unain un appartamento ubicato anella centralissima e prestigiosa piazza Beccaria, ma che poi si è rivelato un inganno. Accordandosi mediante messaggistica col sedicente proprietario, la donna si è fatta convincere della bontà dell’affare e a versare immediatamente la rituale somma di anticipo per bloccare la, procedendo così ad eseguire un pagamento tramite bonifico ammontante a 765 euro, come caparra e mensilità, a favore dell’Ivan che il sedicente interlocutore le avrebbe indicato.