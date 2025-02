Chiccheinformatiche.com - Truffa del “Conto Sicuro”: Come riconoscerla e proteggere i tuoi risparmi

Negli ultimi tempi, la Polizia Postale ha individuato una nuova forma dionline particolarmente insidiosa, notadel “”. Il raggiro è orchestrato da falsi operatori che si spacciano per dipendenti di istituti bancari, di Poste Italiane o addirittura per agenti della Polizia Postale, convincendo le vittime a trasferire il proprio denaro su unche, in realtà, appartiene aitori.Attenzione alladel “”:i propriTutto inizia con una fase di phishing o smishing, attraverso e-mail o SMS che sembrano provenire da fonti affidabili. Il messaggio spesso informa la vittima di presunti movimenti sospetti sulcorrente o sulla carta di credito, insinuando la necessità di agire immediatamente peril proprio denaro.