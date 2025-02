Ilrestodelcarlino.it - Truddaiu tradito dal suo cuore generoso

È morto Ernesto, ex giocatore della Reggiana che nel campionato 1983-1984 collezionò 20 presenze con la maglia granata. A portare via improvvisamente il classe ’60 nativo di Sedini, ma olbiese d’adozione, è stato un infarto. Pur restando a Reggio una sola stagione, si guadagnò l’affetto del ‘Mirabello’ e della ‘Sud’ che gli dedicava spesso un coro d’incitamento personalizzato ‘Tru.Tru.!’. Un ritornello che animava le sue rincorse in mezzo al campo, da mediano di rottura e sacrificio. Era la Regia allenata da Toneatto che doveva riprendersi dopo l’avvelenata retrocessione in C, arrivata nonostante una squadra composta da ottime individualità (Carnevale su tutti), ma lacerata da fazioni interne che videro protagonista in negativo anche Imborgia (poi agente di Girma). Dopo il repulisti c’era voglia di ripartire con uno spirito ben diverso cherappresentò alla perfezione anche se il campionato fu mediocre (9° posto).