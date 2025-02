Lanazione.it - Trovato senza vita dal fratello Dolore per la scomparsa di Lertora

Leggi su Lanazione.it

Lo haile ha provato a rianimarlo prima di chiamare i soccorsi della Croce Rossa di Riccò del Golfo e delta 1 del 118. Purtroppo per Luca(nella foto) non c’è stato nulla da fare. Si è spento probabilmente per un improvviso malore il 45enne residente a Riccò del Golfo dipendente dell’azienda Italy Emergenza che si occupa di trasporti all’interno dell’ospedale Sant’Andrea. Una figura conosciutissima anchenel campo del sociale in particolare per il suo costante impegno come volontario nella Croce Rossa Italiana che svolgeva dal 1999. Alla notizia del decesso proprio la Croce Rossa Italiana ha voluto ricordarlo con parole di stima e affetto stringendosi alcon il quale abitava in via Caresana Vecchia nel Comune di Riccò del Golfo.