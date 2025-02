Sport.quotidiano.net - Troppo Bologna per il Como, De Silvestri e Fabbian firmano la vittoria rossoblù

, 25 gennaio 2025 –per il, al Dall’Ara finisce 2-0 per i. Un gol per tempo e la squadra di Italiano vola: la sblocca Denel primo tempo, la chiudenella ripresa. In mezzo, l’espulsione ai danni di Fodera per proteste e tre legni, due per ile uno per ilin controllo Italiano lancia Dedal 1’, torna Lucumi in difesa mentre davanti Dallinga vince il ballottaggio con Castro. Fabregas lascia fuori Strefezza: confermato Paz insieme a Fadera e Diao alle spalle dell’unica punta Cutrone. Al 14’ ilsfiora il vantaggio: corner battuto da Lykogiannis, colpo di testa di Lucumi che supera Butez ma si stampa sulla traversa. Al 25’ ila sbloccano: altro traversone insidioso di Lykogiannis, questa volta irrompe Deche di testa non lascia scampo a Butez.