Troppa sporcizia nel parcheggio sotterraneo

Confezioni di biscotti, contenitori di bevande, fazzoletti, gradini e pavimenti al limite della praticabilità. Non lasciano dubbi le video-denunce realizzate da alcuni cittadini lungo le scale deldi piazza Pertini, a Querceta. Immagini che parlano di una situazione di degrado e di un’inevitabile sensazione di insicurezza visti i brutti "giri" che evidentemente si verificano da quelle parti. "Quello che avviene nel– scrivono gli abitanti – è un vero e proprio bivacco per senzatetto e non solo: anche gruppi di adolescenti spesso e volentieri non disdegnano di lasciare I loro rifiuti in bella vista. Non è possibile vedere uno scempio del genere: chi di dovere intervenga prima che la situazione scappi di mano". d.m.