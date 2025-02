Bergamonews.it - Troppa Chieri per il Volley Bergamo: 3-0 e niente sorpasso in classifica

scappa: l’anticipo della ventunesima di campionato consegna i tre punti alle piemontesi, che allungano sue si tengono stretta la quinta posizione in.LA GARA. Subito vivace il punto a punto conavanti ea rincorrere. L’aggancio e ilarrivano sul 14 pari, le rossoblù tengono ancora il ritmo, ma gli errori al servizio (8) fermano la corsa esi porta avanti.Quandoprende il controllo del secondo set, Parisi fa la rivoluzione: dentro Adriano, Carraro, Farina e Bolzonetti. Buijs continua però a tenere alto il ritmo dell’attacco piemontese e finisce come nel primo parziale, con le padrone di casa che si portano sul due a zero.prova a tenersi in gioco, resta aggrappata afino all’ultimo, annulla 4 match point, ma non basta per allungare la sfida.