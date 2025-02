Oasport.it - Trofeo Palma. Il portoghese Iuri Leitao trionfa con una prepotente volata

Ilnelimponendosi insul traguardo di una corsa lunga quasi 150 chilometro e conclusasi con un finale in circuito da ripetere per cinque volte. Il corridore della Caja Rural – Seguros RGA può cosi festeggiare la quinta vittoria della sua carriera da professionista.Completano il podio di giornata il polacco Stanislav Anilkowski della Cofidis e il norvegese Erlend Blikra della Uno-X Mobility. Il merito principale del corridoreè quello di anticipare lapartendo a meno di un chilometro dal traguardo per poi resistere al disperato tentativo di rimonta del gruppo.Assoluto protagonista di giornata è il tedesco Florian Lipowitz che merita, per distacco, il premio della combattività. Il corridore della Red Bull – BORA – hansgrohe inizia la giornata all’attacco, guida a lungo la corsa da solo e anche quando sta per essere raggiunto non molla la presa e continua a pedalare al massimo delle proprie possibilità prima di alzare bandiera bianca a tredici chilometri dal traguardo.