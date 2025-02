Lanazione.it - Trofeo Oltrarno, foto e classifica della 38esima edizione

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 2 febbraio 2025 – Un appuntamento ormai imperdibile per gli appassionati di corsa e per chi ama vivere lo sport come momento di condivisione e solidarietà. La 38ªdelha preso il via nei pressi del Circolo Vie Nuove, in Viale Giannotti, nel cuore dell’fiorentino, regalando ai partecipanti un'esperienza unica tra storia, sport e tradizione. Presente alle premiazioni, l’Assessora allo Sport Letizia Perini ha sottolineato il valore del percorso: “La gara si è svolta in un contesto affascinante, permettendo ai partecipanti di attraversare luoghi storici e godere di Firenze dall’alto. Un grande merito va agli organizzatori, che ogni anno offrono questa opportunità unica”. Un viaggio nella storia di Firenze Il percorso si snoda in una delle zone più suggestivecittà, sulla sponda sinistra dell’Arno, nel cuore di un quartiere ricco di storia e cultura.