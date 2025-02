Biccy.it - Triangolo rovesciato, Helena e Javier molto vicini nella notte: “Sei speciale e bellissima”

Leggi su Biccy.it

Se fino a qualche giorno facasa del Grande Fratello Zeudi Di Palma eMartinez erano sempre più, conPrestes in disparte con il cuore a pezzi, ieriilsi è capovolto. Dalla puntata di giovedì scorso il pallavolista argentino e la modella brasiliana si sono riavvicinatie ieri i due hanno passato tutta la serata insieme. Durante la festa per il capodanno cineseerano inseparabili e tutti i gieffini se ne sono accorti, Zeudi ha addirittura detto: “Io vi vedo, sareste una bella coppia. Tuprovi qualcosa per lei, a te piace. Vi voglio bene e vi voglio far stare in armonia. Io non c’entro niente con voi, mi tiro fuori dal. E tu. se il tuo bene è stare con lui, per me va benissimo. Sono super felice“.Poco dopo Amanda ha preso da partee gli ha dato dei consigli: “Prima eri perso di lei, l’abbiamo visto tutti.