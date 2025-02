Inter-news.it - Trevisani, pochi dubbi: «Vince l’Inter il derby. Il risultato»

Riccardo Trevisani ha pochi dubbi sulla squadra che vincerà il derby tra Milan e Inter. Il giornalista su Sport Mediaset dà risultato esatto e marcatore. RISULTATO ESATTO – Due sconfitte su due in questa stagione dopo i sei derby consecutivi vinti per Simone Inzaghi. La stracittadina rischia di diventare un incubo oggi per l'allenatore, che deve assolutamente scacciare i fantasmi del recente passato. Alle ore 18 inizia il match di San Siro e sarà il momento della verità per tutti i protagonisti coinvolti. Riccardo Trevisani comunque ha pochi dubbi: «Milan-Inter? Per me vince l'Inter 3-1 e marcatore sarà Federico Dimarco come accaduto all'andata».