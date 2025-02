Trentotoday.it - Trento a casa di Verona per proseguire la marcia

Leggi su Trentotoday.it

Di nuovo in campo per il campionato. Domenica 2 alle 16 la Itas Trentino gioca adiper il 18esimo turno di campionato. La formazione gialloblù apre il mese di febbraio (che la vedrà scendere in campo sette volte in ventotto giorni) affrontando la trasferta logisticamente più comoda.