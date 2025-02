Panorama.it - Treni: il miraggio dell'alta velocità europea

Leggi su Panorama.it

Partire dalla stazione di Parigi, passare per Madrid e arrivare fino a Lisbona, o ancora salire sempre su un treno ad(Av) a Bruxelles per arrivare fino a Genova, passando per Strasburgo, Tolosa e Milano, oppure salire a Berlino per andare a Roma, toccando Trento, Verona, Bologna e Firenze, e tutto in tempi rapidissimi; visto che idovrebbero viaggiare a 260 chilometri orari (la tratta Parigi-Berlino si percorrerebbe in cinque ore e 18 minuti, Lisbona-Madrid in poco più di tre ore, Roma-Vienna in cinque ore e mezza). Una chimera? La Commissioneè convinta di no. Perché i percorsi citati fanno parte dei nove corridoi didel progetto di Bruxelles Ten-T, che prevede di raddoppiare entro il 2030 e triplicare entro il 2050 la rete ferroviariaattualmente esistente.