Tree Tag del Comitato Protezione Boschi Colli Albani sul Monte Artemisio per sensibilizzare i cittadini

“Oggi siamo andati a fare una passeggiata tra idiper attaccare insieme sui nostri cari alberi dei cartelli che ne spieghino il valore. Abbiamo lasciato un messaggio e una preghiera di salvare gli alberi che sono prossimi ad essere tagliati.” Lo hanno detto i responsabili deldeial termine della passeggiata e deltag che si è svolto sula Velletri.A passeggio sul. In basso uno dei cartelli affissiUna iniziativa che ha richiamato oltre una cinquantina di persone per questa passeggiata di sensibilizzazione ambientale.Lungo il percorso sono stati legati dei cartelli sugli alberi per spiegare il ruolo importante di un bosco per l’ecosistema, per l’alimentazione delle falde acquifere, per la biodiversità.