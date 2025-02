Gamberorosso.it - Travel + Leisure punta sull'Italia: presentata la nuova rivista per viaggiatori curiosi

Leggi su Gamberorosso.it

, lo storico brand di viaggi attivo in Nordamerica da oltre 50 anni, scommette forte. Il primo numero dell'edizione cartaceana è stataa Roma lo scorso 28 giugnoa terrazza del Bulgari Hotel Roma da cui è stata scattata la foto di copertina del numero d'esordio. Il primo numero del magazine racconta un focus su città del mondo, mentre la coverstory è tutta per la Capitale e la sua rinnovata offerta per l'ospitalità di lusso. «Dopo anni di sonni e calma piatta, abbiamo voluto fotografare il riscatto dell'ospitalità romana degli ultimi due-tre anni. Il filo conduttore sono le città, abbiamo fatto un giro del mondo in più di 20 destinazioni: da Houston a San Paolo, da Copenaghen al Laos. Sono racconti molto personali ed evocativi pere appassionati», racconta Federico de Cesare Viola, direttore editoriale del progetto.