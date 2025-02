Ilfattoquotidiano.it - Travaglio sul Nove: “Continuare a mandare i migranti in Albania è un’arma di distrazione di massa di Meloni e una bufala molto costosa”

“Perché il governocontinua ainpur sapendo che i giudici devono rimandarli indietro? E’didiper nascondere l’incapacità di risolvere un problema”. Così Marcoad Accordi&Disaccordi, il talk sucondotto da Luca Sommi a proposito del rientro didal centro di Gjader stabilito dalla Corte d’Appello di Roma in ottemperanza alla legge europea. “Forse di tratta di un problema irrisolvibile quello dell’immigrazione – ha detto il giornalista – se non attraverso un cambio di marcia radicale da parte dell’Unione Europea e io mi domando per quale motivo Giorgianon cerchi di ottenerlo, visto che in questo momento, per la caduta dei francesi, dei tedeschi, eccetera, è la Premier più forte tra i paesi fondatori dell’Unione”.