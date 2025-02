Ilrestodelcarlino.it - Trasporto pubblico, i conti non tornano

"Ci troviamo a incassare 70.000 euro e a spendere qualche milione all’anno". Esattamente 5 milioni nel 2023, come recita il bilancio dell’Aass. Inona San Marino quando si parla di. A mettere sotto gli occhi di tutti in Commissione i numeri è stato il segretario di Stato alle Finanze, con delega ai Trasporti, Marco Gatti. "Dovere dello Stato – sottolinea – è garantire il servizio, ma la morfologia del nostro territorio è particolare. Stiamo cercando di ragionare su come rendere meno costoso questo servizio. E soprattutto a fare in modo che sia utilizzato. Oggi è molto più comodo usare la macchina. Con il, occorrerebbero passaggi almeno ogni 15 o 20 minuti, non ad intervalli di ore. Abbiamo messo allo studio una riorganizzazione cercando di studiare un concetto di metropolitana di superficie per mettere in rete tutte le destinazioni".