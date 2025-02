.com - Tramvia Firenze: linea T2 ferma nel viale Lavagnini per guasto Enel. La riparazione blocca i binari. Ripartenza forse lunedì mattina

Leggi su .com

per unallaelettrica da metà pomeriggio di oggi, domenica 2 febbraio 2025. LaT2, nel nuovo tratto per piazza San Marco, èta allata diall'altezza di via Poliziano perchè i mezzi impegnati nellastannondo i. Lo rende noto Gest spa, spiegando che i convogli non possono raggiungere né piazza della Libertà, né piazza San MarcoL'articoloT2nelper. Laproviene daPost.