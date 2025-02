Thesocialpost.it - Tragico schianto all’alba: pulmino si ribalta, coinvolti sei bambini

PRIMALUNA – Drammatico incidente stradaledi oggi, domenica 2 febbraio, a Cortabbio, nel comune di Primaluna, in Alta Valsassina. Uncon a bordo sette persone, tra cui seidi età compresa tra gli 8 e gli 11 anni, si èto finendo fuori strada.L’allarme è scattato intorno alle 6.30, con un intervento di massima urgenza. La centrale operativa di Areu ha inviato sul posto due elicotteri, decollati da Como e Sondrio, oltre a quattro ambulanze e un’auto medica. Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i vigili del fuoco di Lecco e i carabinieri per i rilievi del caso.Le dinamiche dell’incidente non sono ancora chiare, ma secondo le prime ipotesi il buio e la nebbia potrebbero aver giocato un ruolo decisivo nella perdita di controllo del veicolo, che si èto su un fianco.