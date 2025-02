Ilrestodelcarlino.it - Tragico incidente, giovane in scooter si scontra contro il bus e muore a San Lazzaro (Bologna)

Sandi Savena (), 2 febbraio 2025 - Un risveglio, quello di oggi, per i residenti di Sandi Savena () dove, all’alba, un, che era in sella al motorino, è morto dopo essersito con un autobus. Erano da poco passate le 4, la via Kennedy era silenziosa. Stra autobus e motorino Quel che è certo fino ad ora è che l’autobus di linea proveniva dalla via Kennedy e si stava immettendo sulla via Emilia in direzione. Nello stesso momento il motorino stava passando sulla via Emilia ed era in direzione di Ozzano. Il terribile sè avvenuto al semaforo che, a quell’ora, stando a quanto si apprende, era acceso, ma con luce lampeggiante. L’impatto è stato devastante. Il motorino e ilin sella sono stati sbalzati a diversi metri di distanza.