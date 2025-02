Thesocialpost.it - Tragedia nella notte a Saccol di Valdobbiadene: ventenne perde la vita in un incidente stradale

DI– Un tragicosi è verificatotra sabato 1 e domenica 2 febbraio in strada Cartizia, all’altezza del civico 11, non lontano dal ristorante Al Salis. Un giovane di vent’anni, residente a, ha perso ladopo aver perso il controllo della sua auto, una Fiat Punto, finendo la corsa in un vigneto.L’è avvenuto intorno alle 00.30. Il ragazzo era solo alla guida quando, per cause ancora da chiarire, è uscito di strada. L’impatto è stato devastante: il giovane è stato sbalzato fuori dal veicolo, riportando traumi fatali nell’urto con l’asfalto. I soccorsi, giunti rapidamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.Le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.