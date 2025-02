Thesocialpost.it - Tragedia in autostrada, scende dall’auto e viene travolto da un tir

Rimini, 2 febbraio 2025 – Un uomo ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto poco prima delle 19 sull’A14, in direzione sud, nei pressi del casello di Cattolica. La vittima, la cui identità non è ancora stata resa nota, sarebbe stata investita da un camion mentre si trovava a piedi sulla carreggiata.Secondo una prima ricostruzione, l’uomo aveva parcheggiato la sua auto, una DS4, lungo la corsia d’emergenza. Non è ancora chiaro il motivo per cui fosse sceso dal veicolo e si trovasse a piedi sull’, ma in quel momento è sopraggiunto il camion, che lo hasenza lasciargli scampo.I soccorsi del 118 sono arrivati rapidamente sul posto, ma per la vittima non c’era più nulla da fare. La polizia stradale ha avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e gestire il traffico, pesantemente rallentato a causa delle lunghe code formatosi sulla corsia sud.