Ilrestodelcarlino.it - Tragedia in A14: muore investito da un camion

Rimini, 2 febbraio 2025 – Dramma in autostrada. Un uomo (di cui ancora non si conoscono le generalità) è mortoda un. L’incidente è avvenuto poco prima delle 19 in A14 in direzione sud, poco prima del casello di Cattolica. Da una prima ricostruzione, la vittima aveva parcheggiato la sua auto, una Ds4, lungo la corsia d’emergenza, ed era a piedi sull’autostrada quando è stata travolta da un. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, ma per l’uomo non c’era più niente da fare. La polizia stradale arrivata sul posto per i rilievi e per la gestione del traffico: l’incidente ha causato lunghe code sulla corsia sud. Da quanto è trapelato, non è da escludere l’ipotesi che si tratti di un gesto volontario: l’uomo potrebbe avere agito così per farla finita.