Tragedia a Valdobbiadene: David Agostinetto muore a 20 anni, schianto nel vigneto

Un ragazzo di 20, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato 1 e domenica 2 febbraio a, in provincia di Treviso. La sua Fiat Punto è uscita di strada ed è finita in un.Leggi anche:del Natisone, la procura di Udine chiude le indagini: quattro indagatiSbalzato fuori dall’abitacoloL’impatto è stato violentissimo. Il ragazzo è stato sbattuto fuori dall’auto e ha riportato ferite mortali. I soccorsi sono arrivati subito con l’elisoccorso, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri per chiarire la dinamica dell’incidente.Leggi anche: Dramma in Italia: incendio improvviso, un condominio intero avvolto da fumo e fiammeUn paese sotto shockviveva con la famiglia a poca distanza dal luogo dell’incidente ed era molto conosciuto in paese.