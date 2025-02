Lanazione.it - Traffico, tempi lumaca e ingorghi. Ogni anno perse 101 ore in auto: Firenze tra le 56 peggiori al mondo

Leggi su Lanazione.it

, 2 febbraio 2025 –è la 101esima città alper congestione del. Il verdetto arriva, come, dal Tom Tom Traffic Index, l’indice giunto ormai alla sua 14esima edizione che ha analizzato ildi 500 città, 62 Paesi delnei sei continenti durante il 2024. I dati vengono direttamente dalla comunità di oltre 600 milioni di conducenti che, in abitacolo o sui loro smartphone, utilizzano la tecnologia Tom Tom. Il monitoraggio avviene 24 ore al giorno, in maniera anonima, anche sustrada della nostra città. E restituisce un quadro con molte ombre e poche luci. A partire dalla maxi classifica finale dove metropoli da 14 milioni di abitanti come Tokyo (205esima) o da un milione e mezzo di abitanti come Montevideo (331esima), capitale dell’Uruguay hmeno intricati dei nostri.