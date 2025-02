Romadailynews.it - Traffico Roma del 02-02-2025 ore 11:30

Leggi su Romadailynews.it

Luceverdevedi trovati all’ascoltonel complesso regolare sulle strade della rete viaria della Capitale non sono molti gli spostamenti registrati in queste ore lavori di potatura su via del Foro Italico con il tratto temporaneamente chiuso tra viale di Tor di Quinto in largo Ferraris in direzione Stadio Olimpico con rallentamenti a partire dallo svincolo di via dei Campi sportive fine la riapertura previsti per le ore 12 e fino al 15 di febbraio lavori di potatura anche su Corso d’Italia tra via Alessandria e Piazza Fiume quest’ultima direzione possibili difficoltà per ildi zonarallentato sulle tratto Urbano della A24 per lavori tra le uscite di Viale Palmiro Togliatti e Tor Cervara direzione del raccordo e comunque per i dettagli di queste notizie potete consultare il sito