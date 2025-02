Romadailynews.it - Traffico Roma del 02-02-2025 ore 08:30

LuceverdeBuongiorno e buona domenica dalla redazionescarso in queste prime ore della giornata sulla rete viale della città metropolitana dilavori di potatura anche questa mattina su via del Foro Italico tra viale di Tor di Quinto Largo Ferraris in direzione Stadio Olimpico le chiusure entreranno in vigore tra le 7:30 e le ore 12 e fino al 15 febbraio lavori di potatura anche su Corso d'Italia tra via Alessandria Piazza Fiume In quest'ultima direzione possibili difficoltà per ildi Zola E comunque per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito Punto luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale