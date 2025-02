Gamberorosso.it - Tra Toscana e Liguria si prepara ancora un antichissimo formato di pasta che ricorda le crepes

Leggi su Gamberorosso.it

Farina, acqua e sale. Bastano pochi ingredienti per portare in tavola i testaroli, uno dei piatti più antichi d’Italia, dalla caratteristica forma a losanghe, considerato l’antenato della. Ma per rispettare la tradizione servono anche il testo, la pesante piastra in ghisa, il camino, dove arroventarla e una generosa dose di pesto (che per questa ricetta vuole il basilico tagliato grosso). Così sioggi nelle case e nelle trattorie della Lunigiana, dove Pontremoli e Bagnasco si contendono il primato di questa specialità che dal dopoguerra ha conquistato anche la produzione industriale.Che cosa sono i testaroliI testaroli hanno un’origine incerta, ma si dice che siano nati in epoca romana, quando probabilmente si utilizzava la farina di farro invece di quella di grano. Ma la loro storia è legata solidamente ai territori della Lunigiana e dell’estremo levante ligure: da Pontremoli a Castagnetoli, da Fosdinovo ai piccoli borghi arroccati sulle colline.