Tra padre e figlio non può essere C’è posta per te Maria non riesce a riavvicinare Fausto e Lorenzo

Dopo la toccante vicenda di America e delDonato, la puntata del 1° febbraio di C’èper Te ha proseguito con una storia carica di emozioni e tensione familiare. Protagonisti di questo intenso momento televisivo sono statie suo, separati ormai da nove anni a causa di una frattura dolorosa e apparentemente insanabile.ha deciso di scrivere al programma nella speranza di ricucire il rapporto con il, interrotto dal momento in cui ha lasciato la famiglia dopo aver tradito la moglie con un’altra donna. “Voglio chiedere a miocosa ho fatto”, ha dichiarato, lasciando intendere il peso del suo rimorso.>> “Dalla Madonna di Trevignano”. C’èper te, entra Bonolis e lo dice:di sasso, pubblico gelatoL’uomo ha ripercorso il loro passato, ricordando il momento in cui si è allontanato da casa: “Sono circa 10 anni che non abbiamo più rapporti.