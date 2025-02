Ilnapolista.it - Tra Arsenal e City è guerra senza quartiere a causa del presunto tradimento di Arteta (Telegraph)

Tra Manchesteresiste una rivalità “amara e nervosa“, così la definisce il Telegram. Non è esattamente una rivalità storica di quelle che esistono in Premier. “Entrambe le squadre si sentono provocate“. E per capire il perché è necessario andare a quandosi trasferì all’proprio dai Citizens.Oggi si incontrerrano di nuovo, all’Emirates Stadium. Ma questa è una rivalità che ha contagiato anche le sfere più alte dei club. Non è come con il Liverpool dove “l’antipatia e la rabbia non hanno contagiato i dirigenti o i giocatori, questa è profonda“. Al punto che Guardiola, dopo il primo confronto stagionale, si è spinto a dire: «Volete una? Ora facciamo la».La rivalità traè cosa nuova in Premier e coinvolge anche i dirigenti“C’è chi pensa che Guardiola si senta deluso da Mikel, soprattutto dopo come ha contribuito allo sviluppo della carriera del suo ex assistente, solo per sentire quest’ultimo rilasciare commenti criptici sul, dicendo: «Ho tutte le informazioni, quindi lo so, credetemi»“, scrive il quotidiano inglese.