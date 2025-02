Liberoquotidiano.it - "Torsione autoritaria": Conte infanga Meloni? Spianato in tempo record da FdI

Giuseppein un'intervista a Repubblica va all'attacco di Giorgia: "Per eliminare il controllo di legalità stanno organizzando unadel nostro sistema giovandosi dell'appoggio di buona parte del sistema mediatico". Poi l'ex premier aggiunge: "Laè in fuga dal Parlamento perché anche sul caso Almasri ha mentito, si sono contraddetti più volte perché sono in grave difficoltà. Continueremo a insistere perchévenga in Parlamento a spiegare perché lei, donna e madre, ha rimpatriato, con l'onore di un volo di Stato, un boia accusato di omicidi e persino di stupri su bambini di cinque anni", afferma facendo propaganda. Quanto all'avviso di garanzia, per il leader M5S si tratta di "un atto dovuto, anche a me è stato notificato più di una volta, peraltro a seguito di esposti di Fratelli d'Italia".