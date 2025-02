Ilfattoquotidiano.it - Torrenti straripati nel Messinese, alcuni residenti intrappolati. Area del pronto soccorso del Policlinico allagata

Pioggia e grandine sulla Sicilia orientale. La situazione più grave neldove sonoFiumedinisi nel territori di Alì Terme e Agrò nel comune di di Sant’Alessio Siculo. L’Anas ha chiuso due tratti della statale Orientale sicula. La circolazione è deviata su percorsi alternativi individuati lungo l’autostrada A18 Messina-Catania. Sono presenti le squadre Anas e delle forze dell’ordine. Il temporale su Messina ha fatto straripare il torrente del villaggio di Zafferia, l’acqua ha trascinato alcune auto. Isononelle abitazioni. Problemi da nord a sud della città per l’abbondante pioggia che sta cadendo dalle prime ore della giornata. Cimiteri, ville e parchi cittadini inibiti.Le piogge hanno provocato disagi anche neluniversitario e in particolare nell’esterna di ingresso al padiglione E, che non era stata oggetto dell’intervento di ristrutturazione del