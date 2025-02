Sport.quotidiano.net - Torna il mal di trasferta. Modena è terra amara. Il Mantova spreca troppo

di Luca MarinoniIlsi arrende 3-1 in casa dele vede ridursi il suo vantaggio nei confronti della zona playout a tre soli punti. La sfida propone un copione ben conosciuto per la squadra di Possanzini, soprattutto in. I biancorossi lottano con generosità, ma incappano in qualche errore die, pur premendo in avanti con generosità, non riescono a raddrizzare la situazione. Al “Braglia“ sono gli ospiti a partire con maggiore efficacia. Galuppini prima e Radaelli dopo vanno vicini al vantaggio per i biancorossi, ma i canarini, complice un salvataggio di Caldara sulla linea di porta, mantengono invariato il punteggio. Sono così gli emiliani a sbloccare il risultato, con Caso, che al 18’ riceve da Palumbo, supera Radaelli e batte Festa. Il vantaggio carica i padroni di casa, che costringono il portiere biancorosso a due difficili interventi sempre su Caso, ma alla mezz’ora Mancuso riceve il pallone da Festa e si lancia in un assolo che conclude con un diagonale, trafiggendo Gagno.