Torino donna 51enne precipita dal balcone Indagini in corso

Unadi 51 anni è morta dopo essere caduta daldel quarto piano di una palazzina in via Mattie 14, a. L’incidente è avvenuto mentre lastava facendo le pulizie in casa.Leggi anche: Italia – Accetta di incontrare l’ex, poi l’orrore: violenze indicibiliIl ritrovamento del corpoIl corpo è stato trovato nel cortile interno del palazzo. Sul posto sono arrivati subito gli agenti della polizia, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti.inLe prime informazioni parlano di una caduta accidentale, ma gli inquirenti stanno verificando ogni dettaglio per escludere altre ipotesi. La vittima, di origine romena, viveva nello stabile da tempo. La polizia sta raccogliendo testimonianze tra i vicini per capire meglio cosa sia accaduto.