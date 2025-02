Sport.quotidiano.net - Titani per la continuità. Lo United vuole ripartire

issarsi il più possibile lontano dalla zona calda della classifica il San Marino che questo pomeriggio sarà di scena al ’Calbi’ di Cattolica per i novanta minuti contro la Cittadella Vis Modena. I biancazzurri della Repubblica sono in serie utile da tre turni (due vittorie e un pareggio) e ora hanno la possibilità di raggiungere una diretta concorrente. Una missione non impossibile considerando che la squadra di Oberdan Biagioni ha iniziato a ingranare la marcia giusta. Aiutata anche da quel mercato invernale che ancora permette di ritoccare la rosa. Cosa che stanno facendo iche appena qualche giorno fa hanno annunciato l’ingaggio di Filippo Guidobaldi (foto). Classe 2004, attaccante, Guidobaldi è salito sul Titano arrivando da L’Aquila. Con gli abruzzesi nella prima parte di questa stagione ha collezionato 8 presenze.